قائد البحرية الروسية: غواصاتنا النووية المسيرة ستنفذ مهاما في مياه الخصم

أعلن قائد القوات البحرية الروسية، الأميرال فلاديمير كوروليوف، أن الغواصات النووية المسيرة التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين ستمسح للأسطول الروسي بتنفيذ مهام في مياه الخصم.

وقال الأميرال إن "امتلاكنا لهذا السلاح سيسمح للأسطول البحري الحربي بتنفيذ دائرة واسعة من المهام في المياه البعيدة، بالقرب من أراضي الخصم".

وأوضح أن "منظومة التصويب التي يجري تصميمها خصيصا لهذا النوع من السلاح ستسمح للغواصات بالاقتراب من الهدف بشكل مستقل وإصابته بنسبة عالية من الدقة".

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وأكد أنه جرى اختبار ناجح للعنصر الرئيسي لهذه الأنظمة، ألا وهو المحرك النووي، الذي يسمح للغواصة المسيرة بأن تتحرك بعمق كبير تحت سطح البحر، يصل إلى أكثر من ألف متر، وبسرعة قصوى، دون أن ترصدها أجهزة الخصم.

وأضاف الأميرال أنه من المستحيل تقريبا اعتراض مثل هذه الغواصات، مشيرا إلى أن القوات البحرية ستحصل على هذه المنظومة بعد إتمام التجارب، التي تجري وفق الخطط المقررة.

المصدر: تاس

أنطون زوييف