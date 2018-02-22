"الطفلة الروسية المختطفة" في فيينا تظهر في لبنان ووالدها يوضح الأسباب

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء بأنه تم العثور على الطفلة الروسية التي تم الإعلان عن اختطافها سابقا في فيينا نهاية العام الماضي، في لبنان برفقة والدها.

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وتمكنت "نوفوستي" من الاتصال بأب الطفلة وهو مواطن لبناني متزوج من روسية، وأكد أنه قام بالسفر مع طفلته من النمسا إلى لبنان، لأنها يجب أن تعيش في مناخ دافئ لأسباب صحية، وأن زوجته السابقة كانت تعرف بنيته أخذ الطفلة إلى لبنان.

وأكد والد الطفلة أيضا أنه أبلغ أم الطفلة بأنه والبنت متواجدان في لبنان. وأضاف أن الطفلة تجري حاليا الفحوص الطبية، مشيرا إلى أن حالتها الصحية تتحسن.

وعبر عن اعتقاده بأن الحديث لا يمكن أن يدور عن اختطاف الطفل، لأن الأم والأب لا يمكن أن يختطفا طفلهما.

وفي الوقت نفسه أعلن أنه توجه بنداء إلى السفارة الروسية في بيروت بعد أن عرف أن زوجته أعلنت اختطاف البنت. وتابع أنه توجد لديه جنسيتان روسية ولبنانية وهو لا يختبئ من هيئات الأمن أو المحاكم في روسيا ولبنان.

وكانت وسائل إعلام روسية نقلت سابقا عن مصادر في هيئات الأمن الروسية أنه تم اختطاف طفلة روسية تبلغ من العمر 3 سنوات في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من فندق "بيانكا" في العاصمة النمساوية فيينا. وأفادت بأن المحققين الروس فتحوا قضية تتعلق باختطاف الطفلة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا