اختطاف طفلة روسية في فيينا والسلطات تفتح قضية جنائية

قال مصدر في جهاز الأمن الروسي، إنه تم اختطاف فتاة روسية تبلغ من العمر 3 سنوات في العاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف المصدر، أمس الاثنين، أن المحققين الروس فتحوا قضية تتعلق باختطاف طفل، في 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في فندق "بيانكا" في فيينا.

وأشار إلى أنه: "وفقا للبيانات الأولية، قام مجهولون باختطاف الطفلة، وهي مواطنة روسية من مواليد عام 2014".

ولم يكشف بعد عن أهداف الخاطفين، منوها بأن الفتاة المخطوفة مسجلة في موسكو، هذا ولم يصدر بهذا الخصوص، تعليقا رسميا من وكالات إنفاذ القانون، حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك

رُبى آغا