ماكرون قد يزور موسكو في طريقه إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

صرحت السفيرة الفرنسية بموسكو سيلفي بيرمان بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يزور موسكو قبل مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقالت بيرمان خلال لقائها مع محافظ مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الفرنسي ينوي هذا العام المشاركة في منتدى بطرسبورغ في مايو/أيار، وقبل ذلك أعتقد بأنه سيقوم بزيارة موسكو".

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وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الفرنسي سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بصفة ضيف شرف. وكانت السفارة الفرنسية بموسكو قد أكدت أنه قبل الدعوة لزيارة روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من المقرر أن يعقد في 24 – 26 مايو/أيار المقبل.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف