لودريان: ماكرون يود التواصل المباشر مع روسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن رغبته في إقامة اتصالات مباشرة مع موسكو.

وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "الرئيس ماكرون عبر عن رغبته في إقامة اتصالات بين القوتين العظيمتين روسيا وفرنسا.. ويعتقد ماكرون أنه من الضروري احترام هذا البلد العظيم، وهذا كان أحد أسباب دعوته (ماكرون) للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر فرساي".

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ونوه الوزير الفرنسي إلى أنه ومنذ الأيام الأولى لتوليه منصبه في الخارجية، غالبا ما يلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عدد من القضايا العالقة التي تستدعي أن توضح موسكو موقفها منها قائلا: "هناك قضايا كثيرة نختلف عليها، مثل القضية الأوكرانية التي لم تحل حتى الآن، ومشكلة الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى أنه من الصعب علينا فهم موقف روسيا تجاه اللأزمة السورية، لذلك من الضروري أن توضح موسكو موقفها".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان