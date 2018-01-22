موسكو تفتح الباب للصحفيين الراغبين بتغطية سوتشي
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أعلنت الخارجية الروسية أنها فتحت أبواب الاعتماد أمام الصحفيين الراغبين في تغطية مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي نهاية الشهر الجاري.
الخارجية الروسية تفتح أبواب الاعتماد أمام الصحفيين الراغبين في تغطية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.https://t.co/vSRnuauPmI— Sargon Hadaya (@SargonHadaya) 22 января 2018 г.
وسيعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 29 و30 من يناير الجاري، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية
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