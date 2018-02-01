موسكو مع تعزيز اتجاه البحر المتوسط بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

تؤيد روسيا الاقتراح الإيطالي، الخاص بتعزيز عمل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في اتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع نظيره الايطالي انجيلينو الفانو، إن موسكو تؤيد هذه المبادرة التي تهدف إلى تخفيف عواقب أزمة الهجرة واللاجئين الى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن روسيا تنظر باهتمام إلى خطط إيطاليا التي تترأس المنظمة في الفترة الحالية وقال :"نعتبر هذه الخطط بناءة وتركز بشكل إيجابي على المستقبل".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين