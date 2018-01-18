الخارجية الروسية تنشر صورة عن لقاء لافروف بالسفراء العرب

نشرت وزارة الخارجية الروسية صورة لقاء الوزير سيرغي لافورف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في موسكو الذي جرى أمس الأربعاء في العاصمة الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء أن الأطراف المجتمعة تبادلت الآراء بصورة مفصلة حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على "المهام المتعلقة بالتخفيف من حدة التوتر في المنطقة وتسوية حالات الأزمات".

وأكد لافروف خلال اللقاء استعداد روسيا لمواصلة الجهود من أجل إقامة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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المصدر: وزارة الخارجية الروسية

ألكسندر توميلين