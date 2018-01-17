الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لإقامة حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث وزير الخارجية الروسي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في موسكو الوضع في الشرق الأوسط، وأكد استعداد روسيا لمواصلة الجهود من أجل إقامة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء اليوم الأربعاء أن الأطراف المجتمعة تبادلت الآراء بصورة مفصلة حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على "المهام المتعلقة بالتخفيف من حدة التوتر في المنطقة وتسوية حالات الأزمات".

وخلال الاجتماع "تم التشديد على وجوب توحيد جهود الدول العربية والمجتمع الدولي أجمع لمكافحة الإرهاب الدولي".

وكانت مسألة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صدارة المباحثات، حيث شدد الوزير لافروف على أن مسائل الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مصير القدس، يجب أن تحل خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتجري على أساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة والمتضمنة قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام.

وعبر لافروف عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة جهوده الرامية إلى إقامة حوار سياسي مستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس كهذا، سواء أكان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف في مختلف المحافل الدولية، ومن بينها رباعية الوسطاء الدوليين، بحسب الخارجية الروسية.

وأكد لافروف تمسك روسيا بمناهجها المبدئية التي تهدف إلى إيجاد حل للمشاكل الداخلية والأزمات القائمة في الدول العربية "بالطرق السلمية عبر حوار وطني داخلي من دون تدخل خارجي".

وهو الأساس الذي تعتمد عليه موسكو "بالتعاون مع شركائها الإقليميين، في إطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي من شأنه تفعيل عملية جنيف برعاية أممية ومساعدة السوريين على وضع دستور جديد للبلاد والإعداد إلى إجراء انتخابات استنادا إليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضافت الخارجية الروسية في ختام البيان أن المشاركين في اللقاء أكدوا اهتمامهم بتعزيز التفاعل بين روسيا وجامعة الدول العربية، في إطار منتدى التعاون الروسي العربي.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني

إينا أسالخانوفا