سقوط مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيارين اثنين لقيا مصرعهما في سوريا، جراء تحطم مروحية من طراز "MI-24"، بسبب عطل فني، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكدت الوزارة اليوم الأربعاء، أن المروحية لم تتعرض لأي إطلاق نار، ولم يكن أي عامل خارجي سببا في تحطمها.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المروحية تحطمت بسبب خلل فني أثناء التحليق، وسقطت على بعد 15 كيلومترا من مطار حماة.

وأضافت أن الطيارين لقيا مصرعهما، وأصيب شخص آخر من طاقم المروحية، تم إجلاؤه، ونقله إلى إلى مطار حميميم حيث تلقى الإسعافات اللازمة.

المصدر: تاس

نادر همامي