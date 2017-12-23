كوساتشوف: القرار الأمريكي بتزويد كييف بالسلاح خطوة إلى الحرب

انتقد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، قرار الإدارة الأمريكية حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، الذي تم إعلانه يوم الجمعة.

وقال السيناتور الروسي إنه يحمل صبغة سياسية واضحة ويمثل خطوة في اتجاه الحرب.

جاء ذلك في تعليق نشره على صفحته في "فيسبوك" السبت وقال: "يتسبب التفسير الخاطئ (أو المشوه) للوضع في جنوب – شرق أوكرانيا بإبقاء الملايين رهائن في شباك غطرسة كييف وواشنطن المعادية لروسيا. وتنتظر هذه الملايين من السياسيين السلام لا الحرب لكن قرار واشنطن - لسوء الحظ، هو من جديد لصالح الحرب، لا لصالح السلام".

وشدد على أن توريد السلاح الأمريكي لا يمت بصلة إلى الدفاع عن أوكرانيا لأنها لم تتعرض لأي اعتداء ولا ينوي أحد الاعتداء عليها.

وكانت موسكو قد أعربت عن خيبة أملها من قرار الخارجية الأمريكية الموافقة على منح تراخيص للشركات الأمريكية تسمح بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة. وأكدت موسكو أن هذا القرار سيشجع على إراقة الدماء.





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المصدر: تاس

ادوارد سافين







