واشنطن تزود كييف بمضادات للدبابات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بـ "وسائل دفاع متطورة" في إطار جهود واشنطن الرامية إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت في مؤتمر صحفي الجمعة، "الولايات المتحدة اتخذت قرارا بتوريد وسائل دفاع متطورة إلى أوكرانيا في إطار جهودنا الرامية إلى مساعدتها على تعزيز قدرتها الدفاعية في الأجل الطويل وحماية السيادة ووحدة أراضيها ومنع العدوان اللاحق".

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية، أن الوسائل المذكورة دفاعية بحتة، قائلة: "المساعدات الأمريكية، كما قلنا سابقا، تحمل طابعا دفاعيا بحتا، وكنا نؤكد دائما أن أوكرانيا دولة ذات سيادة تتمتع بحق الدفاع عن نفسها".

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة باتفاقات مينسك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد بريس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية أقرت خطة تزويد أوكرانيا بـ "أسلحة فتاكة"، بما فيها صواريخ مضادة للدبابات.

وكانت قناة "أي بي سي" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة تقضي بتزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات تقدر قيمتها بـ47 مليون دولار".

المصدر: وكالات

ياسين المصري