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القس نيكولاي كوتيلنيكوف يوارى الثرى بمدينة محج قلعة (فيديو)

أخبار روسيا

القس نيكولاي كوتيلنيكوف يوارى الثرى بمدينة محج قلعة (فيديو)
نوفوستي
حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي مليكوف في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعرضت لهجوم إرهابي - دربند.
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وارى المشيعون، القس نيكولاي كوتيلنيكوف، الثرى بمدينة محج قلعة عاصمة داغستان بعد مقتله و20 آخرين بهجوم إرهابي استهدف كنيستين ومعبدا يهوديا بمدينة دربند ومن بينهم رجال شرطة ومدنيون.

وحضر جنازة وداع القس كوتيلنيكوف، مئات المشيعين من المواطنين.

ويوم أمس، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشجاعة لرجال الأمن وللقس نيكولاي كوتيلنيكوف، الذين قتل في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة دربند بداغستان، الأحد الماضي.

ومنح بوتين 20 ضابط شرطة في داغستان، من بينهم 15 لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي، وسام الشجاعة.

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وأشار المرسوم إلى أن هؤلاء تم تكريمهم "لشجاعتهم وإقدامهم وتفانيهم في أداء الواجب في صد الهجوم الإرهابي".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت كنيستين أرثوذكسيتين ومعبدا يهوديا ونقاط لشرطة المرور يوم الأحد الماضي بمدينتي محج قلعة ودربند ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

المصدر: RT

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