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متورطون في هجوم "كروكوس" الإرهابي يستأنفون ضد تمديد اعتقالهم

أخبار روسيا

متورطون في هجوم
Sputnik
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تلقت محكمة باسماني في موسكو استئنافا ضد قرار تمديد فترة اعتقال متورطين في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي لمدة ثلاثة أشهر لمتورطين.

وأظهرت قاعدة بيانات محاكم العاصمة أنه تم تلقي استئناف ضد تمديد اعتقال جومخون كوربانوف ومحمد زوير شاريبزودا ونزرماد لطفولي ويعقوبجون يوسفزودا، وتم النظر في هذه القضية في اجتماع واحد. ولم تحدد المحكمة أيا من المتهمين الأربعة قدم الاستئناف.

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ومددت محكمة باسماني في موسكو يومي الخميس والجمعة الماضيين اعتقال جميع المتهمين حتى 22 أغسطس.

وقتل وأصيب العشرات في يوم 22 مارس الماضي جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وفي وقت لاحق، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال العديد من الأشخاص بمن فيهم المنفذون الأربعة للجريمة، وكذلك بعض المتعاونين معهم والذين قاموا بتقديم المساعدات لهم.

المصدر: RT

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