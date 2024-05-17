الأمن الروسي: تصفية مجرم كان يحضر لهجوم إرهابي في جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا

قام جهاز الأمن الفيدرالي بتصفية مجرم في جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا ، بعد تحضيره لهجوم إرهابي، بحسب ما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في بيان.

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وجاء في البيان: "تم إحباط عملية التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا، وتمت تصفية أحد المشاركين في التخطيط للعملية، وهو مواطن من روسيا ولد في عام 1998، وكان يخطط لارتكاب هجوم مسلح على موظفي وكالات إنفاذ القانون".

وأثناء إلقاء القبض عليه، أبدى المجرم مقاومة وكان مسلحا، فتمت تصفيته مباشرة.

وأضاف البيان: "تم العثور على بندقية كلاشينكوف هجومية، وعدد كبير من قطع الذخيرة، وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، ومكونات أولية لصناعة المتفجرات، بالإضافة إلى أدوات اتصال تحتوي على مراسلات مع منسقي أنشطة إرهابية في الخارج.

المصدر: تاس