البروفة الرئيسية لموكب النصر في موسكو (فيديو)

شهدت موسكو اليوم الأحد البروفة الرئيسية للعرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء يوم 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أفاد في وقت سابق بأنه سيشارك أكثر من 9000 شخص وأكثر من 70 قطعة من المعدات العسكري، فضلا عن الطائرات والمروحيات الحربية، في عرض النصر في موسكو.

وسيكون بين المشاركين في موكب النصر في الساحة الحمراء جنود من الوحدات العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة ضمن مراسم عرض النصر، الذي من المتوقع أن يحضره قادة عدد من الدول الأجنبية، بينهم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو ورئيس كوبا كيعيل دياس كانيل ورئيس لاوس ثونجلون سيسوليث.

وتجرى في 9 مايو من كل عام عروض عسكرية وفعاليات أخرى بمناسبة يوم النصر في مختلف المدن والمناطق الروسية.

المصدر: وكالات