"نوفوستي": رئيس طاجيكستان سيحضر احتفالات عيد النصر في موسكو

يتوجه رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون إلى موسكو للمشاركة في الاحتفال بيوم النصر الخميس 9 مايو، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الرئاسة الطاجيكية اليوم السبت.

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وقال المصدر إن رحمون "سيشارك بدعوة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين في الاحتفال بيوم النصر في موسكو وفي اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة".

وكان الكرملين ذكر في بيان حول المحادثة الهاتفية التي جرت بين بوتين ورحمون أمس الجمعة، أن الزعيمين بحثا "مسائل المشاركة المشتركة في الاحتفالات المكرسة ليوم النصر في موسكو، والتي تمت دعوة إمام علي رحمون لحضورها".

وأوضح المصدر أنه نظرة لزيارة رحمون المرتقبة إلى موسكو، ستقام الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ 79 لعيد النصر في دوشنبه يوم الأربعاء 8 مايو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن دورين أبايف، سفير كازاخستان في روسيا، أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف يعتزم زيارة موسكو يومي 8 و9 مايو.

المصدر: "نوفوستي"