بوتين ورحمون يبحثان تعاون روسيا وطاجيكستان في مكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة

بحث رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وطاجيكستان إمام علي رحمون هاتفيا اليوم الجمعة تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك في قضايا الهجرة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المحادثة جرت "في أجواء عملية وبناءة" وشهدت تبادلا للآراء حول عدد من الملفات الثنائية الملحة، بينها "التعاون في مكافحة التهديد الإرهابي، وكذلك في مجال الهجرة"، وتم الاتفاق على "تحسين آليات التعاون بين الوزارات والإدارات المعنية".

وحسب البيان، فقد أعرب الطرفان عن ثقتهما في أن "المحاولات التي كثفتها بعض القوى مؤخرا لتأجيج الوضع بشكل مصطنع حول العمالة الوافدة إلى روسيا، بما في ذلك من طاجيكستان، سيتم إحباطها بجهود مشتركة ولن تلحق ضررا بالعلاقات الأخوية التي صمدت أمام اختبار الزمن بين شعبي البلدين".

والسبت الماضي، أصدرت الخارجية الطاجيكية توصيات للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى روسيا مؤقتا إن لم تكن هناك "ضرورة قصوى"، وذلك على خلفية "الصعوبات التي تواجه مواطني طاجيكستان في الفترة الأخيرة" لدى دخولهم للأراضي الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن هناك إجراءات أمنية مشددة على الحدود الروسية نظرا لاستمرار وجود الخطر الإرهابي في أعقاب الهجوم على مركز "كروكوس سيتي" التجاري بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة المئات بجروح. واعتقلت السلطات الروسية عددا من مواطني طاجيكستان على ذمة التحقيق، بينهم منفذو الهجوم.

المصدر: RT