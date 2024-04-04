لافروف يعرب عن امتنان روسيا لطاجيكستان لمساعدتها في التحقيق بهجوم "كروكوس" الإرهابي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجانب الروسي ممتن للسلطات الطاجيكية لكلمات الدعم التي قدمتها بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي ويشيد بالمساعدة السريعة في التحقيق.

وقال لافروف في كلمة منشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نحن ممتنون لقيادة طاجيكستان على كلمات الدعم والتعاطف في هذه اللحظة الصعبة. ونحن نقدر المساعدة السريعة في التحقيق بملابسات المأساة".

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كما أعرب عن ثقته في أنه بعد ما حدث "يجب أن يكون الرد المناسب الوحيد هو زيادة التعاون في الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب ورعاته الأجانب، سواء بشكل ثنائي أو مع حلفائنا ذوي التفكير المماثل في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأكد رحمون أن الإرهابيين ليس لديهم جنسية أو وطن أو دين.

وصرح مصدر أمني طاجيكي نهاية الأسبوع الفائت أنه تم في إطار التعاون مع الأمن الفدرالي الروسي اعتقال 9 أشخاص في إحدى ضواحي دوشنبيه بتهمة ارتباطهم بمنفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا.

المصدر: نوفوستي