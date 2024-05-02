روسيا بصدد إنشاء "الوادي الجوفضائي الابتكاري" للتكنولوجيات العالية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف عن إمكانية تطوير التقنيات المتقدمة في المركز العلمي الابتكاري التكنولوجي الواقع في محافظة ريازان الروسية.

وجاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في اجتماع عقده يوم 26 أبريل، في مدينة ريازان الروسية بشأن تطوير المركز العلمي (الوادي الجوالفضائي الابتكاري).

وشدد بوريسوف في كلمته على أهمية تطوير مجالات التقنيات العالية التي يشارك فيها رجال الأعمال والعلماء الشباب الموهوبون، فقال:" لدينا إمكانية فريدة لتطوير المنتجات الابتكارية والتكنولوجيات المتقدمة في هذا المركز الوطني الرائد".

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يذكر أن المركز تم تأسيسه في محافظة ريازان بناء على القرار الحكومي الصادر في 22 أبريل عام 2022. ويُمنح المشاركون فيه تسهيلات ضريبية وغيرها من أنواع الدعم الحكومي.

وقد أطلق على المركز "الوادي الجوالفضائي الابتكاري". ويخطط لأن يجري فيه تطوير مجال التكنولوجيات الجوفضائية والطبية الحيوية والمعلوماتية وكذلك مجال الإلكترونيات والأجهزة اللاسلكية.

وتم نشر المركز في مبنى كلية الاتصالات العسكرية السابقة في مدينة ريازان الروسية، وسيستخدم المركز كذلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 140 هكتارا بالقرب من بلدة فارسكي في محافظة ريازان. ويفترض أن ظهور "الوادي الجوفضائي الابتكاري" سيساعد في خلق 2800 فرصة جديدة للعمل وسيزيد بحلول عام 2031 من الإيرادات الضريبية إلى موازنة محافظة ريازان بمقدار 5.6 مليار روبل.

المصدر: تاس