ماهي منظومة "إس – 500" التي أعلن وزير الدفاع الروسي عن دخولها الخدمة في الجيش؟

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي سيتسلم العام الجاري نماذج أولى من منظومة "إس – 500" للدفاع الجوي من الجيل الجديد.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع في اجتماع قيادات الجيش الروسي الذي عقد الثلاثاء 23 أبريل الجاري في موسكو.

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يذكر أن "إس – 500" ( بروميتاي) قادرة على تدمير الأهداف الإيرودينامية والباليستية على حد سواء، بما فيه الصواريخ المتوسطة المدى والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ المجنحة الفرط صوتية وتلك التي تحلق في مدار الأرض المنخفض والأقمار الصناعية والمسيّرات الجوية الضاربة والطائرات الاستراتيجية للعدو.

وبمقدور المنظومة اكتشاف الأهداف على مسافة 800 كلم. ويبلغ مدى إصابتها 600 كلم على ارتفاع حتى 250 كلم. والخبراء مقتنعون كذلك بأن "إس – 500" ( بروميتاي) قادرة على إسقاط نيازك صغيرة الحجم قد تشكل مخاطر على السكان ومنشآت البنية التحتية الأرضية.

ومع ذلك فإن المنظومة لا تخلو من بعض نقاط الضعف، حيث قال رئيس تحرير مجلة "تصدير الأسلحة" أندريه فرولوف إن المنظومة بحاجة إلى الحماية من قبل منظومات الدفاع الجوي الصغيرة والمتوسطة المدى، مثل "بوك" و"تور" و"بانتسير" وإلا يمكن أن تستهدف من جانب وسائل الهجوم البسيطة للعدو.

وتتكون المنظومة من مركز القيادة، والقسم المضاد للصواريخ مع الصواريخ المضادة والرادار البعيد المدى، والقسم المضاد للطائرات مع الصواريخ الرادار، وتسير على منصات مدولبة، ويمكن نقلها كذلك بطائرات النقل العسكري.

المصدر: إنترفاكس.رو