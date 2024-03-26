الخارجية الروسية تنعى إحدى موظفاتها قضت في هجوم "كروكوس" الإرهابي

نعت مديرية الضمان والدعم اللغوي (DLO) التابعة لوزارة الخارجية الروسية، إحدى الموظفات العاملات فيها والتي لقيت حتفها في هجوم "كروكوس" الإرهابي مساء الجمعة الماضي.

وجاء في بيان المديرية: "بأسف عميق نعلن، أنه نتيجة للهجوم الإرهابي الوحشي الذي استهدف مركز كروكوس في 22 مارس 2024، قتلت بشكل مأساوي متخصصة من الفئة الأولى كانت تعمل في مديريتنا".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن اسم الفقيدة تاتيانا ألكسيفنا ريبينا وهي من مواليد موسكو في 18 مايو 2001 . وبعد تخرجها من كلية وزارة الخارجية الروسية عام 2021، انضمت للعمل في مديرية الضمان والدعم اللغوي .

وقالت المديرية، إن تاتيانا عملت في وزارة الخارجية الروسية لفترة قصيرة فقط، ولكنها في ذاكرة جميع الذين عرفوها، ستبقى كشخص لطيف ولبق ومشرق يحب الحياة. كانت الفقيدة مجتهدة في أداء واجباتها، وكانت تحب الموسيقى والقراءة، وحصلت على التعليم العالي عن طريق المراسلة، ووضعت نصب عينيها الكثير من الخطط الكبيرة للمستقبل، ولكن أيدي الإرهابيين دمرت في لحظة واحدة كل أحلامها.

وتابع البيان: "نعرب عن حزننا العميق وتعازينا الحارة لعائلاتها ولكل أصدقائها. ستبقى ذكرى تاتيانا ألكسيفنا ريبينا المشرقة في قلوبنا إلى الأبد".

في يوم الأحد 24 مارس، قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

وقضت المحكمة بحبس داليرجون ميرزويف و مراد علي سعيد أكرمي رجب علي زاده فريدون شمس الدين وفايزوف محمد صابر فايزوف حتى 22 مايو على ذمة التحقيق.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية