المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو (فيديو+صور)

شهدت مدن ومناطق روسية فعاليات تضامنية بوضع الزهور وإيقاد الشموع تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

ففي دونيتسك وضع الناس الزهور على النصب التذكاري "روسيا" تخليدا لذكرى الضحايا في المركز التجاري "كروكوس" في كراسنوغورسك.

وفي مدينتي يكاترينبورغ وتيومين تم بصورة عفوية تكريم ذكرى ضحايا هجوم كروكس الإرهابي أمام النصب التذكارية وفي العديد من المدن الروسية أيضا.

وفي وسط مدينة غينيتشيسك بمقاطعة خيرسون، قام السكان بوضع الزهور على النصب التذكاري لـ"لأم الحزينة" تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي.

كما تم في جميع أنحاء روسيا تنظيم مسيرات وفعاليات تخليدا لضحايا الهجوم الإرهابي وظهرت كتابات تعبيرية عن الحادثة المؤسفة على شاشات الإعلان في المدن.

وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بهجوم إرهابي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء الجمعة.

المصدر: RT