 
مباشر
عاجل
الحصيلة مرشحة للارتفاع.. الأمن الروسي يكشف عدد قتلى الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بضواحي موسكو

المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو (فيديو+صور)

أخبار روسيا

المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو (فيديو+صور)
المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7qn

شهدت مدن ومناطق روسية فعاليات تضامنية بوضع الزهور وإيقاد الشموع تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

ففي دونيتسك وضع الناس الزهور على النصب التذكاري "روسيا" تخليدا لذكرى الضحايا في المركز التجاري "كروكوس" في كراسنوغورسك.

المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو (فيديو+صور)

وفي مدينتي يكاترينبورغ وتيومين تم بصورة عفوية تكريم ذكرى ضحايا هجوم كروكس الإرهابي أمام النصب التذكارية وفي العديد من المدن الروسية أيضا.

المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو (فيديو+صور)

المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو (فيديو+صور)المدن والمناطق الروسية تتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك

وفي وسط مدينة غينيتشيسك بمقاطعة خيرسون، قام السكان بوضع الزهور على النصب التذكاري لـ"لأم الحزينة" تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي.

كما تم في جميع أنحاء روسيا تنظيم مسيرات وفعاليات تخليدا لضحايا الهجوم الإرهابي وظهرت كتابات تعبيرية عن الحادثة المؤسفة على شاشات الإعلان في المدن.

وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بهجوم إرهابي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء الجمعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتوجه إلى الشعب بكلمة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي