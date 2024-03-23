تقارير طبية روسية: 3 أطفال بين ضحايا الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

أفادت وزارة الصحة الإقليمية بمقاطعة موسكو، بأن ثلاثة أطفال قتلوا من بين ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية مساء أمس.

وقال وزير الرعاية الصحية الروسي ميخائيل موراشكو اليوم، إنه تم بشكل إجمالي نقل 115 شخصا إلى المستشفيات، خمسة منهم من القاصرين.

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مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: نوفوستي