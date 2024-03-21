روسيا.. الأحوال الجوية تعيق قطر سفينة تعطلت قرب سخالين على متنها 35 شخصا

تم تأجيل عملية قطر سفينة نقل البضائع والركاب "ألكسندر دييف"، التي علقت بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال رحلة من البر الرئيسي الروسي إلى سخالين، بسبب الظروف الجليدية الصعبة.

أعلنت ذلك شركة "ساخ باس فلوت"، وقالت في بيان نشرته على قناتها في تيلغرام: "تقرر استئناف عملية سحب السفينة إلى رصيف العبارات في الميناء عندما يهدأ الوضع الجليدي في المنطقة".

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من جانبها باشرت مديرية التحقيق الإقليمية التابعة للجنة التحقيق الروسية، بإجراء تحقيقات أولية في هذا الموضوع وفقا للمادة رقم 263 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (انتهاك قواعد السلامة خلال تشغيل وسائل النقل البحري والمائي الداخلي).

وقال مصدر في وزارة النقل بمقاطعة سخالين للصحفيين، إن ثلاث عبارات أخرى تواصل العمل على الخط، لذلك لم تنقطع حركة نقل البضائع والركاب بين الجزيرة والبر الروسي.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء، بأن سفينة "ألكسندر دييف" تعرضت لأضرار على الأرجح بسبب اصطدامها بقطع جليدية. وكان على متن السفينة 35 فردا من عناصر الطاقم و28 راكبا و28 مركبة، ولم تقع إصابات. وتنتظر السفينة سحبها إلى ميناء فانينو في خاباروفسك لإجراء الإصلاحات.

وأوضحت حكومة مقاطعة سخالين في بيانها، أن الحادث وقع بعد ساعة ونصف من مغادرة السفينة ميناء فانينو (إقليم خاباروفسك).

ووفقا لها، اكتشف الطاقم الذي كان يقود السفينة في ظروف جليدية صعبة، وجود عطل في جهاز التوجيه.

وأشار البيان إلى أنه يتم تزويد الركاب وكذلك المرافقين للبضائع بكافة الخدمات اللازمة بما في ذلك بثلاث وجبات ساخنة يوميا.

المصدر: تاس