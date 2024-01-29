القنصلية الروسية في كوريا الجنوبية تعلق على قضية "الناقلات العالقة"

أعلنت القنصلية الروسية بمدينة بوسان الكورية الجنوبية أنها لم تتلق أي طلبات من أطقم ناقلات النفط التي يزعم أنها عالقة قبالة سواحل البلاد بسبب المشاكل الخاصة ببيع النفط الروسي للهند.

وقال ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "نوفوستي": "لم يتصل أحد بالقنصلية العامة (بشأن هذا الموضوع)".

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات من مجموعة بورصة لندن وكبلر، إن 14 ناقلة تحمل 10 ملايين برميل من النفط الروسي رست قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ عدة أسابيع.

ويوم الجمعة الماضي زعمت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن 14 ناقلة محملة بنحو عشرة ملايين برميل من النفط الروسي تبقى عالقة قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع.

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وحسب التقرير، فإن السفن تحمل شحنات من خام "سوكول" المستخرج في مشروع "سخالين -1"، ولم يتم بيعها بعد بسبب العقوبات الأمريكية فضلا عن مشاكل في الدفع. لذلك اضطرت شركة النفط الهندية IndianOil، التي كانت تشتري النفط الروسي، إلى استخدام احتياطياتها وشراء مزيد من النفط من الشرق الأوسط، وفقا لـ"رويترز".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين على هامش "يوم الطاقة" في معرض "روسيا" السبت، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بالمدفوعات وشحنات النفط إلى الهند، وقال: "بحسب المعلومات الواردة من الشركات، فإن كل شيء على ما يرام ويتم شحن الناقلات والمدفوعات تسدد".

المصدر: "نوفوستي"