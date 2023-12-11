وسيلة إعلام هندية تتحدث عن "معجزة" روسية وتحدد مؤشر فشل العقوبات الغربية

تحدثت وسائل إعلام هندية عن فشل القيود الغربية المفروضة على صادرات النفط الروسي، وقالت قناة "ويون" إن محاولات الغرب تحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي باءت بالفشل.

وأضافت القناة الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن وصول صافي الأرباح من مبيعات النفط الروسي في الأشهر الأخيرة إلى مستوى قياسي منذ بدء الصراع في أوكرانيا دليل على فشل القيود الغربية.

وذكرت القناة أن الغرب فرض سقفا لسعر النفط الروسي عند مستوى لا يزيد عن 60 دولارا للبرميل، لكن إيرادات روسيا الشهرية من صادرات النفط تنمو بسرعة، علاوة على ذلك جنت شركات الشحن أموالا طائلة بفضل نقل الخام الروسي.

ونقلت عن بيانات لوكالة "بلومبرغ" أن روسيا حصدت قرابة 11.3 مليار دولار من صادرات الذهب الأسود خلال شهر، الأمر الذي أشار إلى وجود "ثغرة" في العقوبات النفطية الغربية.

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وعلى حد تعبير وسيلة الإعلام فإن إيرادات شهر أكتوبر الماضي (11.3 مليار دولار) شكلت نحو 31% من إجمالي الإيرادات الشهرية للميزانية الروسية، وهو أعلى رقم تسجله روسيا من إمدادات النفط منذ مايو 2022.

كذلك أفادت القناة بأن العشرات من شركات الشحن استفادت من القيود التي فرضها الغرب، لأنه تم نقل أكثر من 45% من صادرات النفط من روسيا باستخدام "أسطول الظل"، ما سمح لموسكو بالحفاظ على استقرار صادراتها من الخام.

المصدر: برايم