وسائل إعلام: G7 لا تعتزم مناقشة مسألة سقف السعر لبرميل النفط الروسي

نقلت وسائل إعلام عن مصادر أن دول مجموعة السبع الكبار لا تخطط لمراجعة السقف السعري الذي وضعته على برميل النفط الروسي، والبالغ 60 دولارا.

وبعد فرض السقف السعري في 5 ديسمبر الماضي، أفاد مصدر في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم مراجعة السقف كل شهرين، على الرغم من أن مجموعة السبع خططت لمناقشة التعديلات حسب الضرورة.

من جهتها ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، اليوم، أن مجموعة السبع لا تعتزم مراجعة مستوى السقف في المستقبل القريب، لكنها أشارت إلى أن الدول الغربية لم تراجع المستوى منذ مارس الماضي.

ورجحت الوكالة احتمال مناقشة المسألة من قبل دول المجموعة السبع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية سبتمبر 2023.

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معلوم أنه في ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا سعريا على برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري للمشتقات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل من روسيا عند 100 دولار للبرميل، و45 دولارا للمشتقات التي تباع بخصم.

من جهتها فرضت موسكو حظرا منذ 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومشتقاته لأي جهة تحاول التقيد بسقف الأسعار الغربي.

المصدر: نوفوستي