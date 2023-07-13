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دليل على فشل سياسة العقوبات.. سعر برميل الخام الروسي يكسر المستوى المحدد من G7

مال وأعمال

دليل على فشل سياسة العقوبات.. سعر برميل الخام الروسي يكسر المستوى المحدد من G7
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تجاوز سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" السقف السعري البالغ 60 دولارا للبرميل المحدد من قبل مجموعة G7 في إطار سياسة العقوبات ضد روسيا.

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وذكرت وكالة "أرغوس ميديا" (Argus Media) لمراقبة الأسعار، أن برميل النفط الروسي "يورالس" (Urals) قد تم بيعه بسعر يتجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فرض سقف الأسعار على النفط الروسي.

ووفقا للوكالة فإن سعر برميل النفط الروسي قد صعد أمس الأربعاء إلى 60.78 دولار للبرميل في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود، بعد أن استمر خام النفط الروسي بالتداول دون مستوى 60 دولارا للبرميل منذ فرض السقف السعري.

وكانت G7 قد أوقفت نقل النفط الروسي على متن السفن الغربية، كما تم وقف خدمة التأمين من قبل الشركات في الغرب، ما لم يكن سعره أقل من 60 دولارا للبرميل، ولكن روسيا قامت بتجميع أسطول من السفن بما يكفي لنقل خامها الأورال إلى المشترين دون الحاجة إلى خدمات من الشركات التابعة لدول مجموعة السبع G7.

المصدر: بلومبرغ

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