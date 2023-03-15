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دول من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى خفض سقف سعر النفط الروسي

مال وأعمال

دول من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى خفض سقف سعر النفط الروسي
Gettyimages.ru
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قالت وكالة بلومبرغ، إن إستونيا وليتوانيا وبولندا اقترحت خفض سقف أسعار النفط الروسي، المحدد في ديسمبر الماضي عند 60 دولارا، إلى 51.45 دولار للبرميل.

ووفقا لمصادر الوكالة، طالبت هذه الدول بأن يكون سقف أسعار النفط الروسي أقل بنسبة 5٪ من أسعار السوق.

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وأشارت الوكالة، إلى أن دول الاتحاد ستبدأ، كما هو متوقع، في 15 مارس مناقشات حول تعديل سقف أسعار النفط من روسيا.

ويذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على أسعار النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، وحدودا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير الماضي. ويراد من هذا السقف الحد من عائدات روسيا النفطية.

وحظر الرئيس الروسي في أواخر العام الماضي توريدات النفط الروسي والمشتقات النفطية إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار المفروض من قبل الدول الغربية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر: تاس

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