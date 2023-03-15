"رويترز": الهند لم تنضم إلى سقف أسعار النفط الروسي

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الهند لم تنضم إلى عملية فرض سقف أسعار على النفط الروسي ولم توقع أي اتفاق حول ذلك مع الدول الغربية التي فرضت مثل هذه القيود.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة المالية الهندية لم تكشف هويته، أن الهند لم تأخذ على عاتقها أي التزامات بخصوص شراء النفط الروسي بأسعار أقل من الحد المسموح به.

في 12 مارس ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، أن السلطات الهندية طلبت من البنوك والتجار الالتزام بسقف أسعار النفط من روسيا.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الهند أصبحت في عام 2022، المشتري الرئيسي للنفط الروسي إلى جانب الصين. لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال معلقا على خبر بلومبرغ، إن روسيا تنطلق عند تصدير النفط إلى الهند من قرارات الرئيس فلاديمير بوتين ومن "الاتصالات" مع العملاء الهنود.

ويذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على أسعار النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، وحدودا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير الماضي. ويراد من هذا السقف الحد من عائدات روسيا النفطية.

وحظر الرئيس الروسي في أواخر العام الماضي توريدات النفط الروسي والمشتقات النفطية إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار المفروض من قبل الدول الغربية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر: forbes.ru