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الطوارئ الروسية ترسل فرقا إضافية لإنقاذ 13 شخصا محاصرين في منجم للتعدين (فيديو)

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الطوارئ الروسية ترسل فرقا إضافية لإنقاذ 13 شخصا محاصرين في منجم للتعدين (فيديو)
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول فرق إضافية تابعة لها من جمهورية ياقوتيا إلى مقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي لإنقاذ 13 شخصا محاصرين في منجم للتعدين تعرض لانهيار صخري.

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وفي وقت سابق أعلنت الطوارئ الروسية أن 13 عاملا محاصرون في منجم للتعدين في حوض نهر آمور تعرض لانهيار صخري.

ووصلت إلى المنجم مروحية "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ تحمل رجال إنقاذ ومعدات خاصة لإزالة الصخور والوصول إلى العمال المحاصرين.

المصدر: نوفوستي

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