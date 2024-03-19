الطوارئ الروسية ترسل فرقا إضافية لإنقاذ 13 شخصا محاصرين في منجم للتعدين (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول فرق إضافية تابعة لها من جمهورية ياقوتيا إلى مقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي لإنقاذ 13 شخصا محاصرين في منجم للتعدين تعرض لانهيار صخري.

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وفي وقت سابق أعلنت الطوارئ الروسية أن 13 عاملا محاصرون في منجم للتعدين في حوض نهر آمور تعرض لانهيار صخري.

ووصلت إلى المنجم مروحية "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ تحمل رجال إنقاذ ومعدات خاصة لإزالة الصخور والوصول إلى العمال المحاصرين.

المصدر: نوفوستي