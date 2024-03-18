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روسيا: لا نرى أسسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة

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روسيا: لا نرى أسسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة
Globallookpress John Angelillo
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا لا ترى أساسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال بوليانسكي خلال جلسة مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "أما بخصوص مسائل الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، الرامي إلى عقد اتفاقيات جديدة للرقابة على الأسلحة الصاروخية والنووية، فلا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام".

وتابع: "لا نرى أي أساس لمثل هذا العمل في ظروف محاولات الدول الغربية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ورفضها احترام مصالحنا الحيوية. ولن يكون أي تعامل في هذا المجال ممكنا، إلا في حال إعادة الولايات المتحدة والناتو النظر في النهج المعادي لروسيا واستعدادهما للدخول في حوار شامل مع مراعاة كافة العوامل الهامة للاستقرار الاستراتيجي مع التركيز على إزالة الأسباب الأساسية لتناقضاتنا الجذرية في مجال الأمن".

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وأشار إلى أن روسيا ستنظر إلى الأعمال، وليس إلى "الأقوال والدعوات الفارغة"، مضيفا أن الأعمال "تدل على عدم اهتمام الولايات المتحدة وحلفائها بأي حوار جدي".

وأكد بوليانسكي أن روسيا منفتحة على "حوار بناء مع كل الدول التي تهتم بالتوصل إلى تفاهمات توافقية حول سبل إيجاد المقدمات لمواصلة نزع السلاح النووي".

وجاء ذلك خلال المناقشات حول موضوع نزع السلاح النووي والحد من انتشاره.

المصدر: تاس

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