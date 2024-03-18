الانتخابت الرئاسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

وتصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.

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وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:

مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.

مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.

مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.

جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.

جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.

جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.

مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.

إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.

مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.

جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.

إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات. إقرأ المزيد

جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.

مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.

دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.

إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.

مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.

موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.

إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.

مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.

إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.

مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.

مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.

مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.

مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.

مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.

مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.

جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.

مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي

RT