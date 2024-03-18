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لجنة الانتخابات المركزية: بوتين يحصل على 85.13% بعد فرز 100% من الأصوات الانتخابية في العاصمة موسكو

الانتخابت الرئاسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

أخبار روسيا

الانتخابت الرئاسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟
Sputnik
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يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

وتصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.

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وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:

  • مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.
  • مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.   
  • مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.
  • جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.
  • جمهورية إنغوشيا  89.87% من الأصوات.
  • جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.
  • مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.
  • إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.
  • مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.

  • جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.

  • إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.

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  • جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.
  • مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.
  • دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.

  • إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.

  • مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.

  • موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.

  • إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.
  • مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.

  • إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.

  • مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.
  • مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.
  • مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.
  • مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.
  • مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.
  • مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.
  • جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.
  • مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.

 

المصدر: نوفوستي

الانتخابت الرئاسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟
RT

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.33% بعد فرز 99.52% من الأصوات