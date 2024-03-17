أكثر من 80% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمناطق الروسية الجديدة

بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية في جمهورية لوغانسك الشعبية 87.12%، وفي منطقة خيرسون 83.87%، وفي جمهورية دونيتسك نحو 90% وفي منطقة زابوروجْيِه تجاوزت 85%.

وأفادت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في موسكو، بحسب البيانات الأولية، تجاوزت 66%.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في سانت بطرسبرغ، مكسيم ميكسين، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 69.87%.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ولأول مرة، تم إجراؤها على مدار 3 أيام وباستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد.

ويتنافس في الانتخابات الروسية هذه المرة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، ومرشح حزب "الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف على منصب رئيس الدولة.

المصدر: RT + وكالات