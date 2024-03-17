بوتين: نتائج الانتخابات في المناطق الجديدة تشير إلى المسار الصحيح للحكومة الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم تشير إلى أن الحكومة الروسية تفعل كل شيء بشكل صحيح، وأن الناس ممتنون.

وقال بوتين في مقر حملته الانتخابية: "نتائج الانتخابات (في المناطق الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم) تشير إلى أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح. الناس ممتنون لنا على القرارات التي اتخذناها لحمايتهم - وهذا هو الدافع والحافز الرئيسي لجميع أعمالنا".

وأكد الرئيس الروسي: "إنهم [سكان دونباس ونوفوروسيا]، بالطبع، يتوقعون الحماية منا بكل معنى الكلمة، في المقام الأول في مجال الأمن، وبالطبع يتوقعون تطوير المجال الاجتماعي، واقتصاد هذه المناطق".

وأشار بوتين إلى أن "سكان المناطق الجديدة يتوقعون الحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من السلطات الروسية، وسوف نبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ هذه التطلعات للأشخاص الذين يعيشون في هذه الأراضي".

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الأحد، فوز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا وهي مقاطعتا زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان.

وأظهرت البيانات في مقاطعة خيرسون بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع أن بوتين حصل على 88.12% من الأصوات، كما تقدم في مقاطعة زابوروجيه بنسبة 92.95% من الأصوات بعد فرز 90.29% من بطاقات الاقتراع، وفي لوغانسك تقدم بوتين في الانتخابات بنسبة 94.12% من الأصوات بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع. وحصل بوتين على 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب بيانات لجنة الانتخابات.

وقد أغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 90.15% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.21%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.28%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.94% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: RT