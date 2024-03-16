ميشوستين وزاخاروفا يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

أدلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية 2024 عبر الإنترنت، بينما حضرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى مركز الاقتراع لتدلي بصوتها.

وقال ميشوستين في كلمة مقتضبة بعد أن أدلى بصوته من مكتبه: "لا يزال أمامنا يومان من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية وعلينا جميعا المشاركة في التصويت".

ونوه بتقنية التصويت عن بعد والسهولة التي تتمتع بها.

بدورها، أدلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة موسكو.

وتبادلت زاخاروفا الحديث مع أعضاء فريق المركز الانتخابي، قبل أن تدلي بصوتها.

المصدر: RT