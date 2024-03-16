 
مباشر

ميشوستين وزاخاروفا يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

أخبار روسيا

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x64y

أدلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية 2024 عبر الإنترنت، بينما حضرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى مركز الاقتراع لتدلي بصوتها.

وقال ميشوستين في كلمة مقتضبة بعد أن أدلى بصوته من مكتبه: "لا يزال أمامنا يومان من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية وعلينا جميعا المشاركة في التصويت".

ونوه بتقنية التصويت عن بعد والسهولة التي تتمتع بها.

بدورها، أدلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة موسكو.

وتبادلت زاخاروفا الحديث مع أعضاء فريق المركز الانتخابي، قبل أن تدلي بصوتها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..