انتهى التصويت المبكر في مواقع وأجهزة الجيش الروسي داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية الثامنة التي انطلقت في البلاد اليوم، وستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري.

وشارك في التصويت العسكريون وذووهم في سوريا وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وغيرها، كما صوت أفراد القوات الجوية والبحرية والبرية في مواقعهم داخل البلاد وخارجها.

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في 25 فبراير 2024 بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية واستمر حتى 14 مارس.

كما تخوص المناطق الروسية الجديدة الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى منذ عودتها للوطن الأم روسيا عام 2022.

المصدر: RT