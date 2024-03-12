التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية يبدأ في المركز البحري الروسي في طرطوس

بدأت عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية في المركز التقني التابع للقوات البحرية الروسية في طرطوس السورية.

وشارك في التصويت عناصر وضباط أطقم السفن القتالية والمساعدة من أساطيل البحر الأسود والمحيط الهادئ والأفراد العسكريون والمدنيون في مجموعة القوات التابعة للجيش الروسي والعاملة في الجمهورية العربية السورية.

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تم تنظيم عملية التصويت الانتخابية، وفقا للقانون الاتحادي الروسي "حول انتخاب رئيس روسيا الاتحادية".

في 25 فبراير عام 2024، بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية وسيستمر الاقتراع ضمنه حتى 14 مارس.

ويوم أمس بدأ التصويت المبكر في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وسيجري التصويت المبكر في الفترة من 11 إلى 14 مارس في مناطق معينة من الجمهورية باستخدام نماذج تصويت إضافية.

وذكرت لجنة الانتخابات الإقليمية، أن الناخبين سيتمكنون من التصويت بالقرب من بيوتهم وفي أماكن أخرى حيث توجد صعوبة في تجهيز مراكز اقتراع ثابتة، وكذلك في المناطق التي يصعب فيها الوصول بواسطة وسائل النقل.

وتخوص المناطق الروسية الجديدة الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى منذ عودتها للوطن الأم روسيا سنة ألفين واثنين وعشرين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية +RT