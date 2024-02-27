روسيا تعزز قواتها في مناطقها الشرقية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدريب كتائب الاحتياط في المنطقة العسكرية الشرقية لزيادة قدراتها القتالية وسط تزايد النشاط الأمريكي في المنطقة.

وأضاف الوزير في حديث خلال اجتماع هيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية، عن الخطط المتعلقة بتعزيز المنطقة العسكرية الشرقية: "في إطار طلبية الدولة الدفاعية نخطط في عام 2024 لتوريد أكثر من 200 قطعة من المعدات الحديثة والمحدثة، بما في ذلك راجمات الصواريخ الثقيلة من طراز تورنادو-إس، ومنظومات الدفاع الجوي من طراز Tor-M2 والمركبات القتالية المدرعة من طراز تايفون. وستتركز الجهود الرئيسية على تدريب كتائب الاحتياط، بالإضافة إلى تدريب صغار المتخصصين ومشغلي الطائرات بدون طيار".

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ووفقا للوزير، سيتم قبل نهاية العام الحالي، تعزيز القوة القتالية للمنطقة العسكرية الوسطى، لضمان الأمن العسكري في الاتجاه الاستراتيجي لوسط آسيا.

وقال شويغو إن تشكيلات ووحدات هذه المنطقة العسكرية، مجهزة بأحدث الأسلحة، بما في ذلك أنظمة صواريخ إسكندر-إم وراجمات الصواريخ تورنادو-غ".

وأكد الوزير أنه ستتم إعادة تنظيم 18 وحدة عسكرية، وستتسلم القوات أكثر من 360 قطعة من المعدات الجديدة والمحدثة. ونتيجة لذلك، ستبلغ حصة النماذج الحديثة 52.8%".

يوم أمس الاثنين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التقسيم الإداري العسكري لروسيا، ينص بين أمور أخرى، على إنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين.

المصدر: نوفوستي