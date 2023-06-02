روسيا تكوّن تشكيلات عسكرية جديدة هذا العام

قال الفريق أول يفغيني بوردينسكي نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إنه سيتم في روسيا هذا العام تشكيل جيشين وفيلق عسكري ومنطقة بحرية جديدة وخمس فرق و 26 لواء ومنطقتين عسكريتين.

وأضاف بوردينسكي، في مقالة نشرت في عدد يونيو من مجلة "المفوضيات العسكرية الروسية" التابعة لوزارة الدفاع: "يجب في عام 2023، تحقيق عملية تنظيمية عسكرية حان وقتها، وضمان تشكيل جيش بري وجيش جوي وفيلق عسكري ودائرة آزوف البحرية، وخمس فرق و 26 لواء، وإنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين".

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ووفقا له، يجب أن يتم في وقت قصير، تنفيذ هذه المهمات الضخمة المتعلقة بزيادة قوام القوات المسلحة الروسية، وتعزيز قوتها في عام 2023، وكذلك تنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك.

وشدد الجنرال على أن تحقيق كل ذلك، يتطلب زيادة عدد العسكريين وتوفير الانتشار المنظم لهم وتوفير كل ما يلزمهم من معدات حربية ودعم شامل، وكذلك تنفيذ تدابير متزامنة ليتم كل ذلك مع مواعيد تسليم الأنواع الرئيسية من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وغيرها من العتاد.

في ديسمبر 2022، ترأس وزير الدفاع سيرغي شويغو اجتماعا، تمت فيه الإشارة إلى أنه ستتم زيادة حجم القوات المسلحة الروسية لتصل إلى 1.5 مليون فرد.

المصدر: نوفوستي