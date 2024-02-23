افتتاح المهرجان الدولي "RT.DOC: زمن الأبطال"

أقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية الثاني "RT.DOC: زمن الأبطال" في موسكو، حيث عرض فيلم "مراسلون عسكريون-3: إنه يصلي بلغة الرب" حول عمل مراسل RT العربية سرجون هدايه.

وبدأ حفل افتتاح المهرجان الساعة 19:00 بكلمة للمنتج العام للمهرجان إيكاترينا ياكوفليفا، التي وجهت التهاني بمناسبة عيد "حماة الوطن" الذي صادف أمس، وأعلنت دقيقة صمت على أرواح الجنود الروس الذين سقطوا في منطقة العملية العسكرية الروسية.

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كما وجهت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان رسالة فيديو لضيوف المهرجان.

ويقام المهرجان في الفترة من 23-25، في العاصمة الروسية موسكو.

وسيجري يومي 24 و25 عرض أفلام وثائقية أخرى، أبرزها فيلم "مذكرات الخطوط الأمامية لضابط أمريكي" الذي يتحدث عن رحلة الضابط الأمريكي السابق سكوت بينيت إلى دونباس، وسيحضر بينيت بنفسه العرض الأول، وفيلم قناة RT الروسية "قدامى المحاربين"، وغيرها من الأفلام.

كما ستجري نقاشات وموائد مستدير ولقاءات مع مبدعين وأبطال الأفلام وإعلاميين منهم: فلاديمير سولوفيوف، والمدونان الروسيان المخادعان فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف، والشهيران بأسمائهما المستعارة "فوفان وليكسوس".

ويقوم بتنظيم المهرجان الدولي "RT.DOC: زمن الأبطال" إدارة البث الوثائقي لقناة RT، وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان في موسكو بمناسبة ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة، ودفع الاهتمام الكبير من جانب الجمهور المنظمين إلى فكرة توسيع المشروع، حيث أقيمت فعاليات المهرجان فيما بعد في كراسنودار وقازان وبطرسبورغ وإيركوتسك وكورسك.

المصدر: RT