مراسل RT العربية سرغون هدايه "يصلي بلغة الرب" في افتتاح مهرجان RT الدولي للوثائقيات (فيديو)

يفتتح المهرجان الدولي "RT.DOC: زمن الأبطال" فعالياته بالعرض الأول لفيلم كليم بوبلافسكي بعنوان "مراسلون عسكريون-3: إنه يصلي بلغة الرب" المخصص لعمل مراسل RT العربية سرغون هدايه.

وسوف يكون الافتتاح يوم الجمعة المقبل 23 فبراير بالعاصمة الروسية موسكو، حيث يكشف الفيلم حياة الصحفي الحربي سرغون هدايه خلف الكواليس على خط المواجهة.

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في الفيلم: يعمل سرغون في خضم المعارك، في غابة كريمينايا التي أضرمت فيها النيران بالفوسفور، وتحلق مروحية في السماء فوق معركة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، ويهجم المظليون في سفاتوفا.

بعد الفيلم سوف تدور مناقشة مع المخرج كليم بوبلافسكي ومع بطل الفيلم سرغون هدايه.

يقام مهرجان RT.DOC في الفترة من 23-25 في 47 شارع بوكروفكا، ويمكن الحصول على التذاكر المجانية من الرابط التالي (أعداد التذاكر محدودة).

وكان فيلم بوبلافسكي "مراسلون عسكريون-2: عش الدواجن وأولغا الأريبة"، والمخصص لعمل المراسلين العسكريين أندريه فيلاتوف وأولغا كورلايفا على خط المواجهة، قد عرض في افتتاح مهرجان "RT.DOC: زمن الأبطال" في كراسنودار. وقد صدر الفيلم الأول "مراسلون عسكريون"، وأبطاله يفغيني بودوبني، ومراد غازدييف، وغورغي مدفيديف، وبافل كوكوشكين عام 2022، والفيلم من إخراج أرتيوم سوموف ورسلان غوساروف.

وسيتم عرض أكثر من 20 فيلما عن العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في دورة هذا العام من "RT.DOC: زمن الأبطال"، كما سيستمتع الضيوف على وجه الخصوص بالعرض الأول لفيلم أندريه غيمباتوف وميخائيل خاريتونين "مفرزة ستالينغراد الخالدة، عن مفرزة تطوعية من مدينة فولغوغراد. (ستالينغراد سابقا).

ويتضمن المهرجان كذلك العرض الأول للفيلم الوثائقي لمؤلفة الأفلام الوثائقية أولغا كيري والمخرج أوليغ نيكيشيف والذي يحمل عنوان "أتمنى أن ترى أمريكا النور. توبة ضابط في الناتو"، والذي يحكي رحلة الضابط الأمريكي السابق سكوت بينيت إلى دونباس ليرى بأم عينه ما يحدث على الجبهة.

كما سيقدم المراسل العسكري سيميون بيغوف عملا جديدا بعنوان "إسكان القوات الخاصة والخدمات المجتمعية في غورلوفكا"، الذي يحكي عن رجال ونساء عاديين يعيدون بناء المدينة بعد القصف اليومي. وستعرض كذلك أعمال المدفعية الحديثة من قبل أولغا كيري وميخائيل بوروف في العرض الأول لفيلم "آلهة الحرب".

ويعرض المهرجان كذلك الأفلام الوثائقية: "مسرح على خط المواجهة" (من إنتاج VGTRK)، "دونباس. أطفال للبيع" و"دائما على أهبة الاستعداد" (من إنتاج القناة الأولى)، و"24/02" (من إنتاج قناة "سباس" التلفزيونية)، و"رعاية" (من إنتاج القناة التلفزيونية "360")، و"مشروع خاص: في مدينة المليون وردة" (من إنتاج قناة موسكو 24)، "أنت مطلوب" (من إنتاج دار نشر كومسومولسكايا برافدا).

كما سيتضمن المهرجان أيضا لقاءات مع المبدعين وأبطال الأفلام، ونقاشات وموائد مستديرة.

ويقوم بتنظيم المهرجان الدولي "RT.DOC: زمن الأبطال" إدارة البث الوثائقي لقناة RT، وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان في موسكو بمناسبة ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة، ودفع الاهتمام الكبير من جانب الجمهور المنظمين إلى فكرة توسيع المشروع، حيث أقيمت فعاليات المهرجان فيما بعد في كراسنودار وقازان وبطرسبورغ وإيركوتسك وكورسك.

المصدر: RT