يفتتح المهرجان الدولي "RT.DOC: زمن الأبطال" فعالياته بالعرض الأول لفيلم كليم بوبلافسكي بعنوان "مراسلون عسكريون-3: إنه يصلي بلغة الرب" المخصص لعمل مراسل RT العربية سرجون هدايه.

ونقل المكتب الصحفي عن كاتب الأفلام الوثائقية بوبلافسكي قوله: "لقد سمح لنا بطلنا سرجون هدايه بالبقاء معه لمدة أسبوع ونصف، وكشف لنا عن طبيعة عمله اليومي". وسيقام المهرجان في الفترة من 23-25 فبراير في فضاء الأعمال الرقمية.

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وكان فيلم بوبلافسكي "مراسلون عسكريون-2: عش الدواجن وأولغا الأريبة"، والمخصص لعمل المراسلين العسكريين أندريه فيلاتوف وأولغا كورلايفا على خط المواجهة، قد عرض في افتتاح مهرجان "RT.DOC: زمن الأبطال" في كراسنودار. وقد صدر الفيلم الأول "مراسلون عسكريون"، وأبطاله يفغيني بودوبني، ومراد غازدييف، وجورجي مدفيديف، وبافل كوكوشكين عام 2022، والفيلم من إخراج أرتيوم سوموف ورسلان غوساروف.

وسيتم عرض أكثر من 20 فيلما عن العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في دورة هذا العام من "RT.DOC: زمن الأبطال"، وسوف يستمتع الضيوف على وجه الخصوص بالعرض الأول لفيلم أندريه غيمباتوف وميخائيل خاريتونين "مفرزة ستالينغراد الخالدة، عن مفرزة تطوعية من مدينة فولغوغراد. (ستالينغراد سابقا).

سيتضمن المهرجان كذلك العرض الأول للفيلم الوثائقي لمؤلفة الأفلام الوثائقية أولغا كيري والمخرج أوليغ نيكيشيف والذي يحمل عنوان "أتمنى أن ترى أمريكا النور. توبة ضابط في الناتو"، والذي يحكي رحلة الضابط الأمريكي السابق سكوت بينيت إلى دونباس ليرى بأم عينه ما يحدث على الجبهة.

كما سيقدم المراسل العسكري سيميون بيغوف عملا جديدا بعنوان "إسكان القوات الخاصة والخدمات المجتمعية في غورلوفكا"، الذي يحكي عن رجال ونساء عاديين يعيدون بناء المدينة بعد القصف اليومي. وستعرض كذلك أعمال المدفعية الحديثة من قبل أولغا كيري وميخائيل بوروف في العرض الأول لفيلم "آلهة الحرب".

ويعرض المهرجان كذلك الأفلام الوثائقية: "مسرح على خط المواجهة" (من إنتاج VGTRK)، "دونباس. أطفال للبيع" و"دائما على أهبة الاستعداد" (من إنتاج القناة الأولى)، و"24/02" (من إنتاج قناة "سباس" التلفزيونية)، و"رعاية" (من إنتاج القناة التلفزيونية "360")، و"مشروع خاص: في مدينة المليون وردة" (من إنتاج قناة موسكو 24)، "أنت مطلوب" (من إنتاج دار نشر كومسومولسكايا برافدا).

كما سيتضمن المهرجان أيضا لقاءات مع المبدعين وأبطال الأفلام، ونقاشات وموائد مستديرة.

ويقوم بتنظيم المهرجان الدولي "RT.DOC: زمن الأبطال" إدارة البث الوثائقي لقناة RT، وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان في موسكو بمناسبة ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة، ودفع الاهتمام الكبير من جانب الجمهور المنظمين إلى فكرة توسيع المشروع، حيث أقيمت فعاليات المهرجان فيما بعد في كراسنودار وقازان وبطرسبورغ وإيركوتسك وكورسك.

المصدر: تاس