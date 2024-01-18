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من إنتاج RT.. فيلم "ذهاب وعودة" قريبا على شاشتنا

الثقافة والفن

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تستعد قناة RT Arabic لعرض فيلم وثائقي من إنتائجها مكرس للاحتفاء بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

من إنتاج RT.. فيلم  
RT

الفيلم من إنتاج قناة RT Arabic وفكرة وإعداد أنيسة مراد، وإخراج كريم نجيب، والموسيقى التصويرية للفنان المصري محمد صالح.

من إنتاج RT.. فيلم  
RT

ومن المقرر أن يعرض الفيلم لاحقا في مصر أمام عدد كبير من الشخصيات السياسة المصرية البارزة حاليا، إضافة إلى دبلوماسيين عاصروا تطور العلاقات بين موسكو والقاهرة.

من إنتاج RT.. فيلم  
RT

يروي الفيلم قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل في مهمة لمصر في الفترة من 1971-1973 وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه والذي ربط جزءا كبيرا من حياته لتعلم ثقافته ولهجته. من خلال ذكريات البطل يستحضر الفيلم أهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين البلدين.

تنقلنا ذكريات بطل الفيلم إلى الماضي الجميل، حيث يتذكر كيف كان الطلبة السوفييت والمستشرقون مولعين بالسينما المصرية، وكيف عاش في مساكن الضباط، حيث التقى مع أحد المحاربين القدامى المصريين وتبادل معه الحديث عن الماضي حينما كان السوفييت يقفون مع الجيش المصري في خندق واحد.

من إنتاج RT.. فيلم  
RT

ويجول الفيلم بعيني بطله في أحياء القاهرة الأصيلة، بدءا من خان الخليلي وصولا إلى الأحياء والمناطق الحديثة التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

من إنتاج RT.. فيلم  
RT

المصدر: RT

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