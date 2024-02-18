رئيسة تحرير RT: قناتنا العربية تساهم بإعادة أطباء روس من قطاع غزة

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان عن وصول مجموعة من 5 أطباء و9 من أقربائهم، بمن فيهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و16 عاما، إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمين من قطاع غزة.

وشملت المجموعة: الأطباء إياد عيسى أبو زاهر، وسعيد كمال الغندور، وسمير كمال الغندور، وسامح يوسف الحطاب ومعه ثلاثة أطفال، وصابر إلفان مع زوجته و5 أطفال.

وأوضحت سيمونيان أن مسألة عودتهم إلى روسيا تم حلها بفضل مبادرة قناة RT العربية التي عملت على تنسيق الاتصالات في فلسطين وروسيا وخارجها لإنقاذ الأطباء.

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وقال إياد عيسى أبو زاهر مدير مستشفى شهداء الأقصى فور وصوله إلى المطار: "ما يمر به القطاع الصحي في غزة هو وضع مأساوي وكارثي بعد مرور 133 يوم على هذا الاستهداف المباشر للمستشفيات والقطاع الصحي واستهداف الكوادر الطبية، الذي أدى إلى انهيار هذه المنظومة الصحية التي تقدم الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكد على الأهمية الكبيرة للمساعدات الروسية قائلا: "أنا كمدير مؤسسة حين تلقيت المساعدات الروسية، كان لها أثر بالغ جدا، كنا نفتقر في غرفة العمليات إلى أدنى مستويات الأدوية والتجهيزات، ولكن جاءت المساعدات الروسية ودبت الروح في غرف العمليات من جديد، وهنا نشكر الحكومة الروسية والشعب الروسي والرئيس الروسي على هذه الروح التي يشهدها كل ضعفاء العالم".

وأشار سامح الحطاب استشاري جراحة المسالك في مستشفى شهداء الأقصى، إلى أن الأطباء كانوا يمارسون واجبهم، ولكن مع العدد الكبير من الإصابات بما في ذلك النساء والأطفال، من الصعب التعبير عن العامل النفسي.

المصدر: RT