صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28985 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "الجيش الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي الى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة ووضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدي الأيدي واعتدى عليهم بالضرب وجردهم من ثيابهم"، واعتقل 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي

وأضاف أنه "لم يتبق سوى 25 كادرا طبيا في مجمع ناصر الطبي ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة".

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرة العلاج وتم وضعهم على أسرة للجيش في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة مما يعرض حياتهم للخطر.

ولفت إلى أن أنه لاتزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام مما أدى الى توقف الأكسجين عن المرضى ما أدى إلى مقتل 7 مرضى حتى اللحظة، كما يعاني مجمع ناصر الطبي انقطاع المياه بشكل كامل بسبب توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث.

وأضاف: "تمت ولادة 3 سيدات بينهن طبيبة في مجمع ناصر الطبي في ظروف قاهرة وغير آمنة وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة".

المصدر: وكالات