تحدثت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل إلى المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس بوصفهما الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

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تمكن المخادعان الروسيان فلاديمير كوزنيتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (ليكسوس) من الاتصال بميركل والحصول منها على تصريحات إضافية بشأن اتفاقيات مينسك، حيث قالت ميركل إن تلك الاتفاقيات أتاحت لمينسك المزيد من الوقت للتطور بين عامي 2014-2021، والآن لا يمكن لأوكرانيا الرد على روسيا فحسب، وإنما كذلك الحصول على الدعم اللازم. وتابعت: "لقد أخّرنا بدء الحرب وحصلنا على الدعم اللازم".

وحول مفاوضات السلام مع روسيا قالت ميركل: "من المهم الآن ألا نفتح خط معارضة، وأن يكون ذلك من خلال المحادثة الشخصية فقط بيننا، دون وسائل الإعلام"، وأكدت ميركل على أن فرنسا وألمانيا تتواصلان بشكل كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الجبهة، وفقا لها، "تشبه إلى حد بعيد الجبهة الأوكرانية، وهذا ما يثير حفيظة روسيا".

المصدر: تليغرام