لوكاشينكو: ميركل وهولاند كذبا اليوم وليس بالأمس لغاية في نفسيهما

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن الزعيمين الأوروبيين السابقين فرانسوا هولاند وأنغيلا ميركل كذبا عندما قالا إن اتفاقيات مينسك كانت تهدف لمنح أوكرانيا فرصة للاستعداد للحرب.

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ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، اليوم الخميس، قوله: "لم يكن هناك أي خداع. إنه مجرد موضة. ويريد هولاند وميركل أن يظهرا الآن أنهما لعبا دورا مهما في مواصلة المقاومة الأوكرانية، وأنهما منحا أوكرانيا فرصة الاستعداد للحرب. اعتقد الجميع في ذلك الوقت أنه من الضروري اتباع مسار اتفاقيات مينسك".

وأضاف: "إن هولاند وميركل يكذبان اليوم. ويكذب (الرئيس الأوكراني فيكتور) بوروشينكو أيضا، لأنه ليس من المألوف اليوم الحديث عما حدث في مينسك. إنه ليس من المألوف. هذه هي المشكلة كلها".

وتم توقيع اتفاقيات مينسك بشأن تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا في 12 فبراير عام 2015 في العاصمة البيلاروسية مينسك. وكانت الوثيقة المكونة من 13 بندا تقضي بوقف إطلاق النار في دونباس وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس بين قوات الأمن الأوكرانية وقوات دونباس بالإضافة إلى إجراءات أخرى هادفة إلى تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في المنطقة. وكانت كييف تنتهك اتفاقيات مينسك باستمرار.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في حديث لصحيفة "شبيغل"، سابقا، بأنه شخصيا قال لكل من المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون إن اتفاقيات مينسك لا يمكن تنفيذها وأنه لم يخطط لتنفيذها. من جهتها أعلنت ميركل أن "اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت" لأن تصبح أقوى. وهذا ما أكده فيما بعد فرانسوا هولاند الذي كان يترأس فرنسا في الفترة ما بين عامي 2012 و2017.

المصدر: نوفوستي