لوكاشينكو: السبيل الأفضل للأوروبيين هو الاتحاد مع روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن أفضل خيار للأوروبيين هو الاتحاد مع روسيا الاتحادية، مضيفا أنه نظرا للموارد والإمكانات سينعكس ذلك إيجابا على كل العالم.

وأوضح الرئيس البيلاروسي أن روسيا تمتلك كل الموارد فيما تمتلك أوروبا موارد تقنية عالية، ما يجعل توحيد الجهود مكسبا للعالم كله.

وقال إن 3 أقطاب قوية ستظهر في العالم في هذه الحالة، وهي الصين والولايات المتحدة والقارة الأوروبية جنبا إلى جنب مع روسيا، والتي يمكن اعتبارها أورو-آسيوية، مضيفا أن النقطة الرابعة قد تكون الهند.

وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا هو بالأساس صراع بين الشرق والغرب على المستوى العالمي، وأكثر مراحل هذا الصراع حدة بين موسكو والغرب.

المصدر: نوفوستي